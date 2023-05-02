«Яндекс» запустил производство IT-оборудования в Рязани

На новом заводе планируют выпускать серверы OpenYard, которые составят конкуренцию продукции Yadro.

«Яндекс», ГК «Ланит» и компания Gigabyte из Тайваня закончили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани. Об этом пишет «Коммерсант».

Производство оборудования на новом заводе запустят уже в 2023 году. «Яндекс» собирается выпускать линейку серверов OpenYard, которую представили 13 апреля 2023 года.

Вычислительную технику внесут в список Минпромторга, чтобы получить доступ к госзакупкам.

«При подаче заявки на подтверждение производства мы проведем оценку соответствия заявленной продукции требованиям законодательства», - сообщили в Минпромторге.

Собеседник издания считает, что серверы OpenYard внесут в Реестр отечественного оборудования, даже несмотря на то, что они сделаны из иностранных компонентов. Основанием могут стать собственные разработки «Яндекса».

После запуска и отладки оборудования, OpenYard сможет занять около 10% рынка и составить конкуренцию производителю серверов Yadro.

Завод в Рязани начал строиться в 2021 году. Компания «Яндекс» уже ищет сотрудников, в том числе инженеров-технологов радиоэлектроники.