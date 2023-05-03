❓ В личном кабинете физлица неправильно показывают налог к уплате по 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ сдана с уплатой на одну сумму, а в личном кабинете отображается другая сумму, значительно больше. Налоговики говорят, что это глюк программы, но сами исправлять ничего не хотят и требуют уточненку.

Историей поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

По декларации НДФЛ к уплате составляет 177 465 руб. Эта сумма подтверждена камеральной проверкой 3-НДФЛ и отражена в личном кабинете.

Но при этом там же фигурирует сумму к уплате 650 000 рублей.

ФНС предлагает исправить ситуацию, сдав уточненку с теми же данными.

Но налогоплательщик не хочет идти на поводу у налоговиков, считает, что раз проблема на стороне ИФНС, то они и должны решать ее самостоятельно.

«Физик» написал жалобу через личный кабинет. Ее будут рассматривать 30 дней. Время у него еще есть, ведь срок уплаты налога по декларации – 15 июля.

А вы не сталкивались с подобным?