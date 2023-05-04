Работодатели могут получить льготы за участие в проекте софинансирования долгосрочных сбережений

Компании-участники софинансирования сбережений своих сотрудников могут включать добавленные средства в состав расходов при расчете налога на прибыль. Также софинасирование от государства собираются продлить с трех до 15 лет.

В законопроект о долгосрочных сбережениях могут внести поправку: работодатели, которые будут участвовать в софинансировании, смогут получать льготы от государства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Компаниям, которые помогут софинансировать взносы своих сотрудников, могут разрешить включать эти деньги в состав расходов при расчете налога на прибыль. Сейчас подобный механизм работает в корпоративных пенсионных программах.

«С точки зрения работодателя, налоговые льготы для организаций, участвующих в софинансировании, могут дополнительно стимулировать их внедрять у себя накопительные программы. Кроме того, это отличная составляющая социального пакета, которая укрепляет доверие к работодателю и позиционирует его как социально ответственного», - заявил Анатолий Аксаков.

Помимо этого, Минфин собирается продлить софинансирование долгосрочных сбережений.

Сейчас в законопроекте сказано, что государство будет в течение трех лет прибавлять до 36 тыс. рублей к таким сбережениям. Этот срок могут продлить на все время действия программы, то есть до 15 лет.

Президент СРО НАПФ Сергей Беляков считает, что три года – это оптимальный срок, чтобы заинтересовать население участвовать в программе. Принять решение о продлении софинансирования можно и после.