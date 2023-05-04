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IT-компании

IT-компании просят упростить найм иностранных сотрудников

Представители IT считают, что упрощение трудоустройства иностранцев компенсирует дефицит кадров, который есть в отрасли.
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Отечественные IT-компании призвали Минцифры упростить процедуру трудоустройства иностранных сотрудников из-за дефицита кадров. Об этом пишет «Коммерсант».

Организации просят разрешить брать на себя расходы по возвращению IT-специалистов в страну. А также нанимать иностранцев без получения ими разрешения на работу.

Сейчас зарубежному соискателю нужно приехать в страну, оформить рабочую визу и получить разрешение на работу. На это потребуется около двух месяцев. Разрешение могут аннулировать, если сотрудник больше 180 дней не находится в РФ.

«Необходимо обеспечить возможность упрощенного найма на удаленную работу зарубежных специалистов, независимо от их гражданства», - заявил глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

В Минцифры сообщили, что сейчас и так облегчили процедуры получения ВНЖ и трудоустройства иностранных граждан. Дополнительных обращений по этому поводу пока что не поступало.

В 2022 году количество IT-специалистов в стране выросло на 12%, до 761 тыс. человек. Сотрудникам повысили зарплаты на 19%. Это «больше, чем в среднем по экономике».

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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