Сбер начал списывать бонусы «Спасибо» у тех, кто нарушает условия программы

Участники программы потеряли десятки и сотни тысяч рублей из-за списания Сбербанком бонусов. Банк имеет право не информировать клиентов о списаниях по программе лояльности.

Сбербанк без предупреждения списывает бонусы «Спасибо» и блокирует счет программы лояльности клиентов. Об этом пишет «Коммерсант».

В марте 2023 года клиенты «Сбера» массово жалуются на то, что банк в одностороннем порядке списывает бонусы по своей программе лояльности. На сайте «Банки.ру» уже больше 20 подобных жалоб. Размер потерь из-за списания бонусов составляет десятки и сотни тыс. рублей.

В Сбербанке заявили, что бонусный баллы «Спасибо» списывают только при наличии нарушений правил программы. Они должны быть потрачены в течение двух лет.

Независимый эксперт Андрей Бархота сообщил, что клиенты с большим количеством бонусов не выгодны банкам.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин объяснил, что предупреждение клиентов о списании бонусных баллов не входит в прямые обязанности банка.

Центробанк рекомендует банкам лучше информировать клиентов, в том числе об условиях и ограничениях по начислению кэшбека. Однако в ЦБ добавили, что не вмешиваются в гражданско-правовые отношения клиентов и банков.