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Налоги, взносы, пошлины

🤦Налоговики хотят, чтобы вы оценили, как классно они все разъясняют по ЕНС. Давайте им расскажем?

В анкете ФНС предлагает ответить на пять вопросов. Мы зашли посмотреть, что хотят узнать.
286

ФНС запустила на своем сайте опрос, в котором просит оценить качество проведения информационной кампании по теме ЕНС.

Респондентам предлагают ответить на пять вопросов.

Для начала нужно выбрать свой регион или номер инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, если вы к ним относитесь.

Затем ответить, участвовали ли вы в вебинарах и семинарах по вопросам ЕНС от налоговой:

image.png

Также в форме опроса можно развернуто описать, какой информации о ЕНС сейчас не хватает.

В конце предложат отметить источники, из которых вы получали сведения о ЕНС. Помимо официальных сайтов, вебинаров, телефонных обращений и очных обращений, в них можно выбрать и специализированные сайты для бухгалтеров.

Расскажите, коллеги, как вам качество работы ФНС по ЕНП? Все на высоте?

Комментарии

5
  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 1 час назад

    Андрей Ф.JB

    2023-05-04_12-59-30.png

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 50 минут назад

    Главный бухгалтер

     опрос, в котором просит оценить качество проведения информационной кампании по теме ЕНС.

    высшее качество! Выше даже некуда. На полном серьёзе говорю. молодцы. справились.

    Вопрос: а когда всё работать начнёт?

    Вопрос-дфа: а зачем всё это было нужно?

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 46 минут назад

    Нет

    - Я купил у вас микроволновку, она не работает. Ваш сервисный центр не может её отремонтировать пятый месяц, и деньги не возвращает.

    - Ваше мнение очень ценно для нас. Сообщите, пожалуйста, как Вам нравится цветовая гамма наших рекламных буклетов?

  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 32 минуты назад

    мммм, самое время спросить о качестве информационной работы по НЕРАБОЧЕМУ инструменту.

    они там будут покрывать у себя это до талого. 

    В СССР это называлось "очковтирательство и вредительство" кажется.

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 2 минуты назад

     какой информации о ЕНС сейчас не хватает. - сейчас всем  не хватает Выписки операций по расчетам с бюджетом за 2023 год код по КНД 1166107

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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