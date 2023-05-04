🤦Налоговики хотят, чтобы вы оценили, как классно они все разъясняют по ЕНС. Давайте им расскажем?

ФНС запустила на своем сайте опрос, в котором просит оценить качество проведения информационной кампании по теме ЕНС.
Респондентам предлагают ответить на пять вопросов.
Для начала нужно выбрать свой регион или номер инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, если вы к ним относитесь.
Затем ответить, участвовали ли вы в вебинарах и семинарах по вопросам ЕНС от налоговой:
Также в форме опроса можно развернуто описать, какой информации о ЕНС сейчас не хватает.
В конце предложат отметить источники, из которых вы получали сведения о ЕНС. Помимо официальных сайтов, вебинаров, телефонных обращений и очных обращений, в них можно выбрать и специализированные сайты для бухгалтеров.
Расскажите, коллеги, как вам качество работы ФНС по ЕНП? Все на высоте?
Комментарии5
Андрей Ф.JB
Главный бухгалтер
высшее качество! Выше даже некуда. На полном серьёзе говорю. молодцы. справились.
Вопрос: а когда всё работать начнёт?
Вопрос-дфа: а зачем всё это было нужно?
Нет
- Я купил у вас микроволновку, она не работает. Ваш сервисный центр не может её отремонтировать пятый месяц, и деньги не возвращает.
- Ваше мнение очень ценно для нас. Сообщите, пожалуйста, как Вам нравится цветовая гамма наших рекламных буклетов?
мммм, самое время спросить о качестве информационной работы по НЕРАБОЧЕМУ инструменту.
они там будут покрывать у себя это до талого.
В СССР это называлось "очковтирательство и вредительство" кажется.