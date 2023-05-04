🤦Налоговики хотят, чтобы вы оценили, как классно они все разъясняют по ЕНС. Давайте им расскажем?

В анкете ФНС предлагает ответить на пять вопросов. Мы зашли посмотреть, что хотят узнать.

ФНС запустила на своем сайте опрос, в котором просит оценить качество проведения информационной кампании по теме ЕНС.

Респондентам предлагают ответить на пять вопросов.

Для начала нужно выбрать свой регион или номер инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, если вы к ним относитесь.

Затем ответить, участвовали ли вы в вебинарах и семинарах по вопросам ЕНС от налоговой:

Также в форме опроса можно развернуто описать, какой информации о ЕНС сейчас не хватает.

В конце предложат отметить источники, из которых вы получали сведения о ЕНС. Помимо официальных сайтов, вебинаров, телефонных обращений и очных обращений, в них можно выбрать и специализированные сайты для бухгалтеров.

Расскажите, коллеги, как вам качество работы ФНС по ЕНП? Все на высоте?