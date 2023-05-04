ВТБ в тестовом режиме запустил платежные стикеры

ВТБ начал пилотный проект по оплате покупок клиентами банка с помощью платежных стикеров. Об этом сообщается на сайте ВТБ.
Стикер работает по технологии бесконтактной оплаты NFC. Наклейкой с чипом можно не только расплачиваться в магазинах, но и снимать наличные в банкоматах.
«Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате», - сказано в сообщении банка.
На платежном стикере не указаны данные банковской карты, поэтому его использование безопасно.
Приобрести стикер можно за 590 рублей, а клиенты с подключенными пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм» получат наклейку бесплатно.
За использование стикеров можно получить вознаграждение по программе «Мультибонус» и по программе лояльности платежной системы «Мир».
Пилотные партии NFC-стикеров уже выпустили Сбербанк, МТС-банк, Тинькофф, Альфа-банк и МКБ.
Ранее мы писали, что первые пять тысяч клиентов Альфа-банка получили наклейки бесплатно, а первую партию платежных стикеров от Сбербанка разобрали за 3,5 часа.
Комментарии