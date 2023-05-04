ВТБ в тестовом режиме запустил платежные стикеры

Наклейка с NFC-чипом для бесконтактной оплаты покупок стоит 590 рублей. Стикер также позволяет снимать наличные в банкоматах.

ВТБ начал пилотный проект по оплате покупок клиентами банка с помощью платежных стикеров. Об этом сообщается на сайте ВТБ.

Стикер работает по технологии бесконтактной оплаты NFC. Наклейкой с чипом можно не только расплачиваться в магазинах, но и снимать наличные в банкоматах.

«Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате», - сказано в сообщении банка.

На платежном стикере не указаны данные банковской карты, поэтому его использование безопасно.

Приобрести стикер можно за 590 рублей, а клиенты с подключенными пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм» получат наклейку бесплатно.

За использование стикеров можно получить вознаграждение по программе «Мультибонус» и по программе лояльности платежной системы «Мир».

Пилотные партии NFC-стикеров уже выпустили Сбербанк, МТС-банк, Тинькофф, Альфа-банк и МКБ.

Ранее мы писали, что первые пять тысяч клиентов Альфа-банка получили наклейки бесплатно, а первую партию платежных стикеров от Сбербанка разобрали за 3,5 часа.