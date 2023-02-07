Банки

Первую партию платежных стикеров от Сбера разобрали за 3,5 часа

Крупные банки выпустили свои стикеры для бесконтактное оплаты. Наклейки с NFC-модулем набирают популярность у владельцев смартфонов.

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Сбербанк, МТС-банк, «Тинькофф», Альфа-банка и МКБ уже выпустили пилотные партии платежных стикеров, сообщает «ТАСС».

Банк «Тинькофф» одним из первых анонсировал запуск первых платежных стикеров Tinkoff Pay в декабре 2022 года. Количество заявок на покупку наклейки для бесконтактной оплаты превысило 250 тыс. До конца первого квартала банк планирует выдать около 500 тыс. стикеров Tinkoff Pay.

Первую партию стикеров от Сбербанка разобрали за 3,5 часа. Банк предлагал пользователям протестировать работу бесконтактных платежей и бесплатно раздал 100 тыс. стикеров.

В конце января 2023 года Альфа-банк бесплатно раздал первые 50 тыс. платежных стикеров, остальные пользователи смогут получить их за 590 рублей. Обслуживание бесплатно.

МТС-банк будет продавать свои стикеры с марта 2023 года за 699 рублей. NFC-чип будет работать вместе с приложением «МТС Pay», в которое можно загрузить дебетовые и кредитные карты других банков.

Клиенты банка МКБ в ближайшее время также смогут приобрести платежный стикер.

Стикер придумали для замены заблокированных из-за санкций сервисов Apple Pay и Google Pay.

Он представляет собой наклейку с NFC-модулем, к которому привязывается банковская карта. Платежными стикерами можно оплачивать покупки во всех терминалах с бесконтактной оплатой.

Банки считают, что платежные стикеры наиболее актуальны для владельцев IPhone.

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