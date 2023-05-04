Henkel закрыл сделку по продаже своих активов в РФ за 54 млрд рублей

Компания опубликовала официальное заявление о продаже бизнеса в России с правом обратного выкупа.

Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel завершил продажу своих активов в РФ. Об этом сообщается на сайте компании.

Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в стране консорциуму местных инвесторов. Стоимость сделки составляет 54 млрд рублей.

Компания Henkel продала свои активы с правом обратного выкупа.

Henkel занималась производством продукции под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, Vernel, «Пемолюкс», «Ласка», клей «Момент».

Ранее мы писали, что концерн Henkel продал свои активы в РФ. Покупателем стало юрлицо, зарегистрированное в ОАЭ. Новый владелец имеет связь с группой отечественных инвесторов.