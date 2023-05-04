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Зарплата

В феврале реальная зарплата населения выросла на 2%

Минэкономики ожидает, что по итогам 2023 года реальные зарплаты станут больше на 5,4%.
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В феврале 2023 года размер реальной заработной платы в стране вырос на 2%. Об этом сообщается в отчете Минэкономики.

В номинальном выражении зарплаты населения стали больше на 13,2% год к году. Размер среднемесячной зарплаты в РФ составил 65 094 рублей.

Согласно прогнозам Минэкономики, за 2023 год зарплаты в реальном выражении вырастут на 5,4%, с учетом инфляции. Такая динамика будет возможна на фоне замедления инфляции, низкой безработицы и конкуренции на рынке труда.

Ранее мы писали, что помощник президента по экономике Максим Орешкин ждет роста зарплат на 10% по итогам апреля 2023 года.

Комментарии

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