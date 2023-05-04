Банки начали перестраховываться и повышать ставки по ипотеке

Центробанк ввел новые требования к банкам, которые предоставляют ипотеку с низкими процентными ставками. Крупные банки уже начали ужесточать условия.

В начале мая 2023 года крупные банки ужесточили условия по ипотечным кредитам. Об этом пишет «РБК».

Московский кредитный банк повысил ставку по ипотечным кредитам на новостройки до 11,5% (на 0,8 п.п.), а на вторичное жилье процент вырос до 11% (на 0,55 п.п.).

Изменились условия и в Совкомбанке. Теперь базовые ставки по ипотеке теперь начинаются с 11,99% годовых, что на 0,5 п.п. больше.

Банк «Санкт-Петербург» поднял ставки по льготной ипотеке на покупку жилья в новостройках до 7,65%, по семейной - до 5,65%. Представитель банка сообщил, что базовую ставку не повысили, а только пересмотрели скидки и надбавки.

С 15 мая 2023 года ставки по ипотеке намерены увеличить Газпромбанк и Росбанк.

В «Уралсибе», ВТБ и в Абсолют Банке заявили, что не собираются этого делать.

«На сегодня все ипотечные программы в УБРиР остаются без изменений. Однако в ближайшее время рост ставок не исключается», - добавила управляющий директор центра продаж и обслуживания Уральского банка реконструкции и развития Анна Севостьянова.

С начала мая 2023 года Центробанк начал отсчитывать отклонение рыночной процентной ставки от полной стоимости ипотеки.

Ранее мы писали, что ЦБ взялся за ограничение ипотеки с низкими ставками. От банков будут требовать повышенных отчислений в резервы.