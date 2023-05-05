Авиакомпании стали отменять рейсы из-за нехватки субсидий

Поддержку авиаперевозчикам сократили на 17%. Отмененные рейсы можно заменить поездками наземным транспортом.

На фоне снижения размеров государственной поддержки, авиакомпании начали отменять перелеты по стране. Об этом пишут «Известия».

В 2023 году правительство сократило субсидии на региональные рейсы с 9 млрд до 7,5 млрд рублей.

Больше всего рейсов отменили в Санкт-Петербурге, Омской и Тюменской областях, Татарстане, Дагестане и Северной Осетии.

«В целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел, и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом», - сообщил исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Также источники издания добавили, что Минтрансу поручили сократить расходы на 5%, поэтому пришлось на 17% урезать поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы.