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Общество

Авиакомпании отменили рейсы из Кемерова в Екатеринбург и Читу

Причиной называют недостаток бюджетного финансирования, а также низкую востребованность этих маршрутов.
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Компании Red Wings и «Северный ветер» отменили перелеты из Кемерова в Екатеринбург и Читу. Об этом сообщает замгубернатора Кузбасса Андрей Панов в своем телеграм-канале.

«Есть два направления, которые отменены. Это маршрут Кемерово - Екатеринбург авиакомпании Red Wings, действующий до 13 мая, и рейс авиакомпании «Северный ветер» Кемерово - Чита, планировавшийся с 1 мая. Одной из причин сокращения именно этих маршрутов стала их малая востребованность», - сообщил Андрей Панов.

С 3 июня 2023 года перелеты из Кемерова в Москву будет выполнять авиакомпания «Победа».

Ранее мы писали, что авиакомпании начали отменять рейсы из-за нехватки субсидий. Больше всего перелетов отменили в Санкт-Петербурге, Омской и Тюменской областях, Татарстане, Дагестане и Северной Осетии.

Комментарии

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