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Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Можно взять на вычет НДС по ставке 20% от бизнеса из новых регионов

Бизнес из новых регионов должен выставлять счета-фактуры по ставке НДС 16,67% от межценовой разницы. Но если выставили по ставке 20% от цены в договоре – не беда.
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Разъяснение дает ФНС в письме от 27.04.2023 № СД-4-3/5460@.

Норма о ставке НДС для бизнеса из новых регионов прописана в статье 162.3 НК РФ.

Если компания вместо 16,67% с разницы применила 20% от общей суммы, то бюджет не понесет потери. Поэтому ФНС разрешает не делать перерасчет. Налоговики на местах должны нормально отнестись к такой ситуации.

В том числе, проблем не должно быть у компаний, которые покупают товары у бизнеса из новых регионов. Они могут брать на вычет НДС по ставке 20%.

Ранее ФНС разъясняла, что делать, если вместо ставки 16,67% применяли ставку 20/120%.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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