Можно взять на вычет НДС по ставке 20% от бизнеса из новых регионов

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.04.2023 № СД-4-3/5460@.
Норма о ставке НДС для бизнеса из новых регионов прописана в статье 162.3 НК РФ.
Если компания вместо 16,67% с разницы применила 20% от общей суммы, то бюджет не понесет потери. Поэтому ФНС разрешает не делать перерасчет. Налоговики на местах должны нормально отнестись к такой ситуации.
В том числе, проблем не должно быть у компаний, которые покупают товары у бизнеса из новых регионов. Они могут брать на вычет НДС по ставке 20%.
Ранее ФНС разъясняла, что делать, если вместо ставки 16,67% применяли ставку 20/120%.
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