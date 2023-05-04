Можно взять на вычет НДС по ставке 20% от бизнеса из новых регионов

Хочу выписать приятелю доверенность на своё ИП. Как её оформить в России и за рубежом?

В последнее время в России выросла потребность в доверенностях. Она может касаться не только квартиры или машины, но и даже бизнеса. В этой статье простыми словами разберём, в каких ситуациях нужна доверенность, как сделать её для ООО и ИП, и можно ли её оформить, находясь за пределами РФ.