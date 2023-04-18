Бизнес из новых регионов составляет счета-фактуры с НДС по ставке 16,67%, а не 20/120

Что и как надо исправить, рассказала ФНС в письме от 12.04.2023 № СД-4-3/4425@.

Порядок расчета НДС бизнесом из новых регионов регламентирован ст. 162.3 НК РФ. Налоговая база – это разницу между стоимостью реализованных товаров с учетом налога и стоимостью приобретения этих товаров с учетом налога. Ставки налога – расчетные 9,09% и 16,67%.

Если в 1 квартале ошибочно применяли ставку 20/120%, но сумма НДС по этой ставке оказалась равна налогу по ставке 16,67%, то ничего делать не надо. Исправления не нужны.

Если же налог занижен, то придется внести исправления.

Есть два варианта:

1) внести исправления в счет-фактуру;

2) не вносить исправления в счет-фактуру при условии выполнения налогоплательщиками новых субъектов РФ следующих правил:

в графе 17 по каждой записи счета-фактуры с ошибочной ставкой 20/120% отражать сумму налога, исчисленную по ставке 16,67% . При этом в графе 13б книги продаж отражается итоговая стоимость продаж по счету-фактуре, указанная в графе 9 счета-фактуры, а в графе 14 – налоговая база, указанная в графе 5 счета-фактуры;

. При этом в графе 13б книги продаж отражается итоговая стоимость продаж по счету-фактуре, указанная в графе 9 счета-фактуры, а в графе 14 – налоговая база, указанная в графе 5 счета-фактуры; либо зарегистрировать в книге продаж бухгалтерскую справку-расчет с суммой НДС, подлежащей доплате по всем операциям, рассчитанную как разница между суммой НДС по ставке 20/120% и по ставке 16,67%. При регистрации в книге продаж бухсправки в графах 13а, 13б и 14 указывается цифра 0, а в графе 17 – сумма НДС к доплате.

Ранее мы рассказывали, что у бизнеса из новых регионов были проблемы при составлении счетов-фактур в 1С из-за новой ставки.

У нас есть разбор на тему, как бизнесу из новых регионов составлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж.

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