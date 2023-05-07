Вкладчикам советуют перейти на депозиты в юанях

Китайская валюта с января 2023 выросла в цене на 20%. Банки предлагают открыть вклады в юанях по ставкам от 1,3 до 2,4% годовых.

Сбережения в долларах и евро больше не актуальны, населению стоит обратить особое внимание на депозиты в юанях. Об этом заявил «Известиям» председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов.

«За последнее время доля юаня в мировой торговле выросла более чем вдвое — с 2 до 4,5%. Российские кредитные организации в рамках этого тренда предлагают открытие депозитов в юанях», - сообщил эксперт.

Сейчас банки предлагают ставки по вкладам в юанях с годовой доходностью от 1,3 до 2,4%. Объем размещаемых средств находится в районе от 100 до 2 млн юаней.

С января 2023 года стоимость юаня в рублевом эквиваленте выросла почти на 20%.

Ранее мы писали, что максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 7,64%