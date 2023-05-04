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Зарплата

Отгул – это не отпуск без содержания. Его надо оплачивать

Сотрудница в феврале отработала в выходной день и вместо двойной оплаты выбрала одинарную плюс отгул, который взяла в апреле. И этот апрельский день ей не оплатили. Так быть не должно.
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В ситуации разбирался Роструд.

Иногда работодатели слишком буквально понимают норму о том, что день отдыха за работу в выходной день (отгул) оплате не подлежит. 

Отгул не оплачивают, но при этом он не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал.

Если работник взял другой день отдыха за работу в выходной день в том же месяце, он отработал месячную норму рабочего времени.

Работодатель должен выплатить ему оклад по норме и дополнительно оплатить одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день. День отдыха дополнительно не оплачивается.

Если отгул будет предоставлен в другом месяце, то за месяц, в котором сотрудник работал в выходной день, он должен получить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки.

В месяце, в котором работник взял отгул, ему следует выплатить оклад полностью, несмотря на то что он отработает на один день меньше нормы.

Ранее такое разъяснение давал Роструд в письме от 17.05.2022 № ПГ/10843-6-1.

Комментарии

1
  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    43 минуты назад

    Михайлова ЛюдмилаБухгалтер

    И как так? Допустим зарплата 20 рублей в первом месяце. Плюс один отработанный выходной итого 21 рубль. Если он взял отгул в этом месяце. Он получит так же 20. Итого за два месяца 40. Если он взял в следующем месяце, этот же отгул. Ему оплатят 41 рубль за два месяца а не 40. То есть в первом варианте отгул неоплачиваемый. Во втором оплачиваемый. Коллеги поделитесь кто как делает? 

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