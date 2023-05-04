Отгул – это не отпуск без содержания. Его надо оплачивать

Сотрудница в феврале отработала в выходной день и вместо двойной оплаты выбрала одинарную плюс отгул, который взяла в апреле. И этот апрельский день ей не оплатили. Так быть не должно.

В ситуации разбирался Роструд.

Иногда работодатели слишком буквально понимают норму о том, что день отдыха за работу в выходной день (отгул) оплате не подлежит.

Отгул не оплачивают, но при этом он не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал.

Если работник взял другой день отдыха за работу в выходной день в том же месяце, он отработал месячную норму рабочего времени.

Работодатель должен выплатить ему оклад по норме и дополнительно оплатить одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день. День отдыха дополнительно не оплачивается.

Если отгул будет предоставлен в другом месяце, то за месяц, в котором сотрудник работал в выходной день, он должен получить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки.

В месяце, в котором работник взял отгул, ему следует выплатить оклад полностью, несмотря на то что он отработает на один день меньше нормы.

Ранее такое разъяснение давал Роструд в письме от 17.05.2022 № ПГ/10843-6-1.