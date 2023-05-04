Отгул – это не отпуск без содержания. Его надо оплачивать

В ситуации разбирался Роструд.
Иногда работодатели слишком буквально понимают норму о том, что день отдыха за работу в выходной день (отгул) оплате не подлежит.
Отгул не оплачивают, но при этом он не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал.
Если работник взял другой день отдыха за работу в выходной день в том же месяце, он отработал месячную норму рабочего времени.
Работодатель должен выплатить ему оклад по норме и дополнительно оплатить одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день. День отдыха дополнительно не оплачивается.
Если отгул будет предоставлен в другом месяце, то за месяц, в котором сотрудник работал в выходной день, он должен получить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки.
В месяце, в котором работник взял отгул, ему следует выплатить оклад полностью, несмотря на то что он отработает на один день меньше нормы.
Ранее такое разъяснение давал Роструд в письме от 17.05.2022 № ПГ/10843-6-1.
Комментарии1
Михайлова ЛюдмилаБухгалтер
И как так? Допустим зарплата 20 рублей в первом месяце. Плюс один отработанный выходной итого 21 рубль. Если он взял отгул в этом месяце. Он получит так же 20. Итого за два месяца 40. Если он взял в следующем месяце, этот же отгул. Ему оплатят 41 рубль за два месяца а не 40. То есть в первом варианте отгул неоплачиваемый. Во втором оплачиваемый. Коллеги поделитесь кто как делает?