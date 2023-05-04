😱Ошибка в кадровом учете может стоить 1 млрд рублей?

По сообщениям РИА Новости, депутат обратился в Минцифры с письмом об увеличении наказания за утечку персональных данных. Неизвестно, как Совет Федерации отреагирует на предложенные санкции.
Сейчас появление штрафа в размере 1 млрд рублей больше похоже на что-то из рода фантастики. Чего нельзя сказать о проходящих проверках Роскомнадзора, которые приводят к реальным штрафам. Назовем лишь самые распространенные из них:
|Оператор незаконно собирает персональные данные или собирает те персональные данные, которые ему не нужны (п 1. ст. 13.11 КоАП РФ)
|Индивидуальные предприниматели — 1 000 - 3 000 руб.
|Юридические лица — 30 000 - 50 000 руб.
|Оператор обрабатывает персональные данные без письменного согласия или неправильно его составил (п. 2 ст. 13.11 КоАП РФ)
|Индивидуальные предприниматели — 3 000 - 5 000 руб.
|Юридические лица 15 000 — 75 000 руб.
|Оператор вовремя не подал нужные документы или информацию в Роскомнадзор (ст. 19.7 КоАП РФ)
|Индивидуальные предприниматели — Предупреждение или штраф 100-300 руб.
|Юридические лица — Предупреждение или штраф 3 000 - 5 000 руб.
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