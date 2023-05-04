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Обучение для бухгалтеров

😱Ошибка в кадровом учете может стоить 1 млрд рублей?

И это не выдуманная цифра, а реальное предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
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По сообщениям РИА Новости, депутат обратился в Минцифры с письмом об увеличении наказания за утечку персональных данных. Неизвестно, как Совет Федерации отреагирует на предложенные санкции.

Сейчас появление штрафа в размере 1 млрд рублей больше похоже на что-то из рода фантастики. Чего нельзя сказать о проходящих проверках Роскомнадзора, которые приводят к реальным штрафам. Назовем лишь самые распространенные из них:

Оператор незаконно собирает персональные данные или собирает те персональные данные, которые ему не нужны (п 1. ст. 13.11 КоАП РФ)

Индивидуальные предприниматели — 1 000 - 3 000 руб.

Юридические лица — 30 000 - 50 000 руб. 

Оператор обрабатывает персональные данные без письменного согласия или неправильно его составил (п. 2 ст. 13.11 КоАП РФ)

Индивидуальные предприниматели — 3 000 - 5 000 руб.

Юридические лица 15 000 — 75 000 руб.

Оператор вовремя не подал нужные документы или информацию в Роскомнадзор (ст. 19.7 КоАП РФ)

Индивидуальные предприниматели — Предупреждение или штраф 100-300 руб.

Юридические лица — Предупреждение или штраф 3 000 - 5 000 руб.

Кроме административной ответственности действуют уголовные и дисциплинарные наказания, а к величине штрафа прибавляется сразу несколько нулей.

Вместо покупки успокоительных для главбуха и кадровика отправьте ответственного за сбор и обработку персональных данных на онлайн- курс Защита персональных данных: новые правила 2023.

Спустя 16 часов курса он научится разбираться в сложных юридических терминах и нюансах 152-ФЗ, чтобы потом на практике уберечь компанию от гигантских штрафов Роскомнадзора.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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