😱Ошибка в кадровом учете может стоить 1 млрд рублей?

И это не выдуманная цифра, а реальное предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

По сообщениям РИА Новости, депутат обратился в Минцифры с письмом об увеличении наказания за утечку персональных данных. Неизвестно, как Совет Федерации отреагирует на предложенные санкции.

Сейчас появление штрафа в размере 1 млрд рублей больше похоже на что-то из рода фантастики. Чего нельзя сказать о проходящих проверках Роскомнадзора, которые приводят к реальным штрафам. Назовем лишь самые распространенные из них:

Оператор незаконно собирает персональные данные или собирает те персональные данные, которые ему не нужны (п 1. ст. 13.11 КоАП РФ) Индивидуальные предприниматели — 1 000 - 3 000 руб. Юридические лица — 30 000 - 50 000 руб. Оператор обрабатывает персональные данные без письменного согласия или неправильно его составил (п. 2 ст. 13.11 КоАП РФ) Индивидуальные предприниматели — 3 000 - 5 000 руб. Юридические лица 15 000 — 75 000 руб. Оператор вовремя не подал нужные документы или информацию в Роскомнадзор (ст. 19.7 КоАП РФ) Индивидуальные предприниматели — Предупреждение или штраф 100-300 руб. Юридические лица — Предупреждение или штраф 3 000 - 5 000 руб.

, а к величине штрафа прибавляется сразу несколько нулей.

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