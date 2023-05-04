❗️Как заполнить ЕФС-1, если неизвестно, когда будут выполнены работы по ГПХ

Речь про Письмо Минтруда от 04.04.23 № 14-1/10/В-4784.

С 2023 года к кадровым мероприятиям стало относится заключение и расторжение не только трудового контракта, но и договора гражданско-правового характера. Сообщать об этом нужно не позднее рабочего дня, следующего за датой начала (окончания) договора.

Дату начала (окончания) договора указывают в графе 2, а дату основания — в графе 9 подраздела 1.1 расчета ЕФС-1. Дата окончания договора ГПХ — это день завершения работ, который зафиксирован в самом договоре, либо в акте приемки-сдачи. День оплаты не имеет значения.

Но в жизни случается всякое: например, договор подписали, а работы ещё не начались, или наоборот, работы в самом разгаре, а договор даже не распечатали.

Вот один из примеров, который разобрали специалисты Минтруда.

Бухгалтеру предоставили договор, в котором указана дата заключения и срок действия, но нет сроков начала и окончания работ. В подобной ситуации нужно ориентироваться на акт выполненных работ. В подразделе 1.1 указывается:

в отчете о начале договора ГПХ: в графах 2 и 9 — дата его заключения;

в отчете об окончании договора ГПХ: в графах 2 и 9 — дата окончания работ согласно акту.

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