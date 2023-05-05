💻Эксперт: налога на роботов в ближайшее время точно не будет

Инициативу ввести такой налог предложила недавно одна из сенаторов.
Комментирует Антон Свирякин, Эксперт по налогам и GR, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».
Думаю, что в данном случае не стоит бежать впереди событий. Скорее всего, это будет не налог на «роботов», как таковой, а налог на программно-аппаратный комплекс, которым владеет и который использует предприниматель в своей деятельности. Сегодня это налог на имущество организаций, который платит предприниматель.
«Умное ПО» (или, как сейчас все говорят, ИИ) является нематериальным активом и не признается объектом обложения налогом на имущество организаций, поэтому логичным итогом будет внесение соответствующих изменений в главу 30 НК РФ.
Иначе мы сделаем эти «умные» продукты никому не нужными намного раньше, чем они в итоге окупят все затраты государства на поддержку и стимулирование бизнеса на их создание.
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