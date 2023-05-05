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Налоги, взносы, пошлины

💻Эксперт: налога на роботов в ближайшее время точно не будет

Так называемый «налог на роботов», про который заговорили недавно в Совете Федерации, может стать проблемой для развития технологий в стране, так что можно пока не бояться, что его введут, говорит юрист.
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Инициативу ввести такой налог предложила недавно одна из сенаторов.

Комментирует Антон Свирякин, Эксперт по налогам и GR, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».

Думаю, что в данном случае не стоит бежать впереди событий. Скорее всего, это будет не налог на «роботов», как таковой, а налог на программно-аппаратный комплекс, которым владеет и который использует предприниматель в своей деятельности. Сегодня это налог на имущество организаций, который платит предприниматель.

«Умное ПО» (или, как сейчас все говорят, ИИ) является нематериальным активом и не признается объектом обложения налогом на имущество организаций, поэтому логичным итогом будет внесение соответствующих изменений в главу 30 НК РФ.

Вопрос поправок скорее лежит не в плоскости качества юридической техники будущих формулировок кодекса, дифференцирующих «умного» и линейно-процессного ПО для целей последующего обложения «умного» ПО (ИИ) налогом на имущество организаций, а в своевременности данной инициативы как таковой.

Несвоевременна она потому, что противоречит общегосударственным приоритетам на развитие цифровизации. С учетом того, что сегодняшний курс государства имеет направление в сторону дальнейшей поддержки роста IT-сектора, то желательно не только придумывать дополнительные налоговые льготы разработчикам этих прорывных технологий, но и не создавать дополнительную налоговую нагрузку на корпоративных заказчиков этих продуктов.

Иначе мы сделаем эти «умные» продукты никому не нужными намного раньше, чем они в итоге окупят все затраты государства на поддержку и стимулирование бизнеса на их создание.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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