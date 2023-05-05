Саша Митрошина предложила создать специальную платформу, где блогеры будут общаться с ФНС

На такой платформе, по идее Митрошиной, блогерам можно будет вести бухгалтерию и законно считать налоги.

— Месяц назад я выступила перед налоговыми органами с инициативой и пригласила их в рабочую группу, чтобы разработать цифровую платформу для блогеров, — сказала Митрошина на пресс-конференции.

В конце марта блогера обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере.

Недавно стало известно, что эти долги блогер погасила, но некоторую часть из них собирается оспорить.

Теперь Митрошина предлагает налоговикам работать с блогерами через специальную платформу, идея которой в том, чтобы сами блогеры понимали, как правильно вести учет и платить налоги.

Свои предложения она отправила в управление ФНС и сейчас ждет ответа, цитирует блогера РИА Новости.