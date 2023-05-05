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Экономические преступления

Саша Митрошина предложила создать специальную платформу, где блогеры будут общаться с ФНС

На такой платформе, по идее Митрошиной, блогерам можно будет вести бухгалтерию и законно считать налоги.
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— Месяц назад я выступила перед налоговыми органами с инициативой и пригласила их в рабочую группу, чтобы разработать цифровую платформу для блогеров, — сказала Митрошина на пресс-конференции.

В конце марта блогера обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере.

Недавно стало известно, что эти долги блогер погасила, но некоторую часть из них собирается оспорить.

Теперь Митрошина предлагает налоговикам работать с блогерами через специальную платформу, идея которой в том, чтобы сами блогеры понимали, как правильно вести учет и платить налоги.

Свои предложения она отправила в управление ФНС и сейчас ждет ответа, цитирует блогера РИА Новости.

Комментарии

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  • Логотип titova-tlt
    titova-tlt 1 час назад

    Для меня лично создайте плаформу в ФНС. 😅😅😅. Вот умора.... Особенно по ЕНС😡😡😡. Митрошиной может с ФНС еще на Луне встречи организовывать? Показывает некомпетентность свою, а они поржали все вместе. Ее бух на 1 курсе учится чель? 

  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 1 час назад

    Когда вся фнс её в состоянии наладить свою работу на помощь приходит уголовница Митрошина с инициативой как это сделать. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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