Саша Митрошина предложила создать специальную платформу, где блогеры будут общаться с ФНС

— Месяц назад я выступила перед налоговыми органами с инициативой и пригласила их в рабочую группу, чтобы разработать цифровую платформу для блогеров, — сказала Митрошина на пресс-конференции.
В конце марта блогера обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере.
Недавно стало известно, что эти долги блогер погасила, но некоторую часть из них собирается оспорить.
Теперь Митрошина предлагает налоговикам работать с блогерами через специальную платформу, идея которой в том, чтобы сами блогеры понимали, как правильно вести учет и платить налоги.
Свои предложения она отправила в управление ФНС и сейчас ждет ответа, цитирует блогера РИА Новости.
Комментарии2
Для меня лично создайте плаформу в ФНС. 😅😅😅. Вот умора.... Особенно по ЕНС😡😡😡. Митрошиной может с ФНС еще на Луне встречи организовывать? Показывает некомпетентность свою, а они поржали все вместе. Ее бух на 1 курсе учится чель?
Когда вся фнс её в состоянии наладить свою работу на помощь приходит уголовница Митрошина с инициативой как это сделать.