Общество

ТЦ подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret

Российские торговые центры подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret и другим. Суммы исковых требований – от 57 тыс. рублей до 55 млн рублей.

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Суды завели уже 14 дел в категории «Исполнение обязательств по договорам аренды». Владельцы торговых центров намерены взыскать с брендов штрафы за то, что магазины закрылись и не платят аренду, пишут «Известия».

На H&M, например, заведено шесть дел, последнее – в августе по иску ТЦ «Реутов парк» на 11,9 млн рублей.

Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за время простоя. В некоторых случаях арендодатели включают в размер штрафа недополученную арендную плату за будущие месяцы.

Ранее торговые центры массово начали подавать иски на бренды компании Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие. Всего заведено 32 дела, среди самых дорогих – иск самарского молла «Космопорт» к Zara на 512 млн рублей.

Кстати, по H&M скучает только 15% россиян. Больше всего люди расстроены из-за ухода с российского рынка IKEA .

 

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