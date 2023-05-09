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Экспорт

Объем российского экспорта превысил показатели 2019 года

В январе 2023 года из страны экспортировали продукцию на 45,8 млрд долларов. От санкций пострадала в основном нефтегазовая отрасль.
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Рынок экспорта из РФ, кроме нефтегазовой отрасли, не пострадал от санкций. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.

«Экспорт - определенные затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся. В остальном у нас объемы не пострадали, а если сравнивать с 2019 годом, то по каким-то позициям они даже увеличились», - сообщил Руслан Давыдов.

В январе 2023 года экспорт из страны составил 45,8 млрд долларов, что на 69,9% больше, чем в январе 2021 года.

В начале 2019 года экспорт составил 101,2 млрд долларов, а импорт снизился на 2,6%, до 55,9 млрд долларов.

За первый квартал 2023 года ФТС пополнила бюджет на 1,288 трлн рублей, а годом ранее – на 2 трлн рублей.

С 5 декабря 2022 года европейские государства перестали импортировать нефти из РФ, которую перевозили по морю. А страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Все, что дороже, перевозить запрещено.

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