Росреестр: выписку из ЕГРН можно проверить по QR-коду

QR-код есть на бумажных и электронных выписках из ЕГРН. Проверка подлинности нужна, чтобы снизить потенциальные риски при покупке недвижимости.

Росреестр напомнил, что на сайте работает сервис по верификации выписок из ЕГРН. Для проверки достаточно отсканировать QR-код.

«Росреестр разработал цифровой инструмент, позволяющий проверить бумажный документ. При этом QR-код содержится на всех видах выписок, вне зависимости от типа и формата ее получения», — сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Проверка по QR-коду позволит подтвердить или опровергнуть информацию из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Сейчас заказать выписку из ЕГРН можно в офисе МФЦ, в онлайн-сервисе Роскадастра, на сайте Росреестра, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

На Клерке недавно писали, что с 9 мая 2023 года вступил в силу закон, который предусматривает административную ответственности за перепродажу данных ЕГРН.