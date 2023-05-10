Росреестр: выписку из ЕГРН можно проверить по QR-коду

Росреестр напомнил, что на сайте работает сервис по верификации выписок из ЕГРН. Для проверки достаточно отсканировать QR-код.
«Росреестр разработал цифровой инструмент, позволяющий проверить бумажный документ. При этом QR-код содержится на всех видах выписок, вне зависимости от типа и формата ее получения», — сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Проверка по QR-коду позволит подтвердить или опровергнуть информацию из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Сейчас заказать выписку из ЕГРН можно в офисе МФЦ, в онлайн-сервисе Роскадастра, на сайте Росреестра, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
На Клерке недавно писали, что с 9 мая 2023 года вступил в силу закон, который предусматривает административную ответственности за перепродажу данных ЕГРН.
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