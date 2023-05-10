Проживание в отелях стало дороже на 16%

В начале 2023 года отельеры уже заработали 136,92 млрд рублей. Их доходы выросли на 32%.

В первом квартале 2023 года вырос спрос на внутренний туризм, а доходы отелей достигли 136,92 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

С января по март 2023 года доходы коллективных средств размещения увеличились на 32% год к году. Теперь этот показатель стал 17,7% выше, чем в допандемийном первом квартале 2019 года.

Туристы на проживание и дополнительные услуги в отелях потратили в среднем на 21% больше, в апартаментах – на 18%, на базах отдыха – на 14%.

Средний чек проживания в отелях стал дороже на 16%, он составляет 4,3 тыс. рублей за ночь.

На 40%, до 22,5 млрд рублей, выросли доходы отельеров из Москвы.

В Санкт-Петербурге гостиничный бизнес прибавил 24% и заработал 7,8 млрд рублей.

Оборот рынка в Краснодарском крае достиг 24,8 млрд рублей, что на 24%, чем в первом квартале 2022 года и на 127% больше аналогичного периода в 2019 году.