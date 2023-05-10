Родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные выходные

Сотрудники, у которых есть дети с инвалидностью, смогут объединить накопленный выходные и отдыхать 24 дня подряд.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает родителям детей с инвалидностью накапливать оплачиваемые выходные и объединить их в 24 дня отдыха. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

Новое правило начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

Родители смогут брать дополнительные выходные в течение месяца или суммировать эти дни, чтобы одновременно получить 24 выходных дня. Это можно делать только один раз в год.

«Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц», - сказано в сообщении.

Чтобы объединить накопленные выходные, сотрудник должен согласовать даты с работодателем и написать заявление в отдел кадров.