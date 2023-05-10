Red Wings запустят дополнительные рейсы в Грузию

Авиакомпания готова выполнять полеты в Грузию после того, как появится специальный допуск.

Авиакомпания Red Wings собирается начать выполнение рейсов в Грузию, как только появится допуск. Об этом пишет «ТАСС».

«Авиакомпания Red Wings при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть данным направлением. Выполнение полетов планируется осуществлять с основных операционных баз авиакомпании», - сообщили в компании.

Полеты в Грузию будут перспективны. Станет проще посетить страну для туризма и деловых встреч.

Ранее мы писали, что президент Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний и продажу туров в Грузию.

С 15 мая 2023 года также отменяется визовый режим для граждан Грузии. Документ по-прежнему будет нужен для работы или учебы в стране более трех месяцев.