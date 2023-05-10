Raiffeisen сокращает свои корсчета в странах СНГ

Банковская группа решила разорвать корреспондентские отношения с банками в СНГ. Они не смогут делать валютные переводы для клиентов, у которых корсчет открыт в RBI.

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) ужесточает условия для своих корреспондентских счетов в банках СНГ. Об этом пишет «РБК».

RBI начала минимизировать риски, из-за чего крупнейший банк Казахстана Halyk Bank ввел ограничения на платежи для бизнеса, у которого корреспондентские счета открыты в RBI.

Так же поступят и другие банки Казахстана.

«RBI постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и внимательно следит за изменениями в платежных и торговых потоках. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ», - сообщили в RBI.

Корсчета нужны для переводов в иностранных валютах. Halyk Bank опубликовал список банков-корреспондентов, которые работают с транзакциями в евро. И RBI там не значится, хотя в марта 2023 года банк присутствовал в списках.

5 апреля 2023 года RBI заявила, что закрывает корсчета для всех банков в РФ, кроме Райффайзенбанка.

Ранее мы писали, что с 3 марта 2023 года Райффайзенбанк больше не открывает счета новым компаниям и ИП.