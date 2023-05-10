В апреле 2023 года автокредиты побили рекорд за 10 лет

В апреле 2023 года банки побили десятилетний рекорд по объему выданных автомобильных кредитов. Заемщикам за месяц предоставили 109,5 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспресс-мониторинг Frank RG.

Суммы выданных автокредитов превысили максимальный месячный результат с 2013 года.

При этом, банки выдали 77 тыс. кредитов на покупку автомобиля, что почти в 1,5 раза меньше, чем в апреле 2021 года.

Средний чек автомобильных кредитов также оказался рекордным, он достиг 1,42 млн рублей. Отметка в 1,4 млрд была преодолена в феврале 2022 года.

«Динамика выдачи в марте-апреле может быть связана и с некоторым снижением уровня неопределенности у населения и ростом склонности к совершению крупных покупок», - сообщил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

На рынок автокредитования может повлиять усиление контроля за соблюдением международных санкций в странах, из которых привозят машины по параллельному импорту.

В ВТБ заявили, что в 2023 году автомобильное кредитование побьет рекорды по объемам и количеству выданных средств.