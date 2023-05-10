Спрос на страховые полисы начал резко расти

Клиенты страховых компаний стали покупать больше полюсов. Рынок страховщиков начал расти за счет восстановления кредитования.

В первом квартале 2023 года страховые компании отметили резкий рост продаж полисов розничным клиентам. Об этом пишет «Коммерсант».

Чаще всего клиенты выбирают страхование от несчастных случаев, страхуют имущество и покупают полисы ОСАГО и каско.

В январе-марте клиенты «Сбербанк Страхования» купили около 3 млн полисов, это на 22% полисов больше, чем в 2022 году.

«Совкомбанк Страхование» выдало свыше 400 тыс. страховок, что на 19% больше прошлогоднего показателя. Клиенты «Ингосстраха» приобрели более 7,7 млн полисов, рост составил 13%.

Представители «Росгосстраха» не заметили особой динамики среди своих клиентов: число договоров примерно такое же, как и в первом квартале 2022 года.

Страховой рынок стал расти за счет восстановления кредитования, считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Если в феврале-марте 2022 года кредитование приостановилось, то и продажи страховок сократились. Сейчас рынок страховщиков начал восстанавливаться.

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