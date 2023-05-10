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Вклады

Переехавшие на ПМЖ в Грузию перевели в местные банки почти 1 млрд рублей

Релоканты хранят свои сбережения в грузинских банках, даже после предупреждения о возможной блокировке счетов.
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Граждане РФ, которые переехали в Грузию на постоянное место жительства, хранят на депозитах в грузинских банках 969,4 млн долларов. Это следует из отчета Национального банка Грузии (НБГ).

На 327% стало больше депозитов, которые открыли граждане РФ. НБГ считает, что это связано с большим потоком тех, кто переехал в Грузию на ПМЖ после февраля 2022 года.

В грузинских банках вклады релокантов из РФ составляют 37% или 6,55 млрд лари. Они вышли на первое место среди депозитов иностранцев из других стран.

Второе место занимают вклады израильтян (8% или 524 млн лари), а третье место – счета граждан Украины (6% или 393 млн лари).

Вклады хранятся как в местной грузинской валюте – лари, и в другой иностранной валюте. При этом открыть рублевый счет в Грузии нельзя. НБГ запретил все операции с рублем, в том числе и переводы.

Для хранения сбережений граждане РФ выбирают крупные банки, такие как Bank of Georgia и TBC. Руководство этих банков предупредило клиентов о возможной блокировке счетов, если будут малейшие подозрения на нарушение западных санкций. Могут заблокировать и депозитные счета.

Ранее мы писали, что грузинам отменили визовый режим в Россию, а российские самолеты снова будут напрямую летать в Тбилиси.

Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 58 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    так правильно, в рФ то наличные доллары не снять со счёта своего )

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