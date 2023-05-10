Производители продолжат устанавливать на отечественные смартфоны сервисы от Google

Производители смартфонов будут позиционировать отечественную электронику как международную, чтобы получить лицензию на установки Google-сервисов.

Компания Google прекращает предоставлять свои лицензии производителям смартфонов из РФ. Участники рынка нашли выход и теперь будут классифицировать свою электронику как международную. Об этом пишет «Коммерсант».

У таких устройств не будет предустановленного магазина RuStore. Тогда как крупные производители из Китая уже начали продавать смартфоны с отечественным магазином мобильных приложения. Например, Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme.

Другие производители смартфонов из РФ будут применять дополнение MicroG, которое позволит использовать сервисы Google без официальной установки.

Сейчас отечественные вендоры выпускают в Китае смартфоны и планшеты BQ, F+, Dexp, Ayya T1, Aquarius. Все они работают на системе Android, которая принадлежит компании Google.

«Вероятно, Google не всегда может отследить конечных бенефициаров лицензий, которые получают китайские производства», - сообщил собеседник издания.

Ранее мы писали, что продажи отечественных смартфонов упали на 53%. Мобильные устройства не выдерживают ценовой конкуренции с импортной электроникой из Китая.