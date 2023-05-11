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Банки

Банки будут обязаны лучше контролировать валютные риски

По мнению Центробанка, новые требования сохранят устойчивость банковской системы государства.
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Во втором квартале 2023 года Центробанк будет ужесточать требования к банкам по контролю валютных рисков. Об этом сообщается на сайте ЦБ в «Обзоре банковского регулирования».

Центробанк введет дополнительный лимит балансовой и открытой валютной позиций. Планку будут считать от базового капитала банка с учетом неаудированной прибыли, а не от совокупного.

«Такой подход позволит отразить в открытой валютной позиции реальную подверженность валютному риску - без учета «схемных» сделок и на основе реального влияния на финансовый результат», - сообщили в ЦБ.

Банки обяжут лучше контролировать валютные риски, чтобы защитить отдельные кредитные организации и устойчивость банковской системы страны.  

Комментарии

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