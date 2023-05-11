Центробанк призвал контролировать продажи б/у автомобильных запчастей

За рынком б/у автозапчастей могут установить государственный контроль. Это делается для безопасности дорожного движения, и чтобы не допустить угона автомобилей.

Рынку автомобильных запчастей, которые уже были в использовании, нужен государственный контроль. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илью Смирнова.

Следить за продажей б/у автозапчастей будут для того, чтобы уменьшить число угонов автомобилей и не допустить ухудшения криминальной обстановки.

«Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку», - сообщил Илья Смирнов.

Также представитель ЦБ добавил, что использование б/у запчастей – это вопрос безопасности. Зачастую у старых деталей низкое качество, которое влияет на характеристики автомобиля. Замена запчастей может стать причиной ДТП.

Поэтому Центробанк предлагает создать методику оценки качества б/у запчастей и систему контроля за их использованием.