Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Государственные ведомства

Центробанк призвал контролировать продажи б/у автомобильных запчастей

За рынком б/у автозапчастей могут установить государственный контроль. Это делается для безопасности дорожного движения, и чтобы не допустить угона автомобилей.
80

Рынку автомобильных запчастей, которые уже были в использовании, нужен государственный контроль. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илью Смирнова.

Следить за продажей б/у автозапчастей будут для того, чтобы уменьшить число угонов автомобилей и не допустить ухудшения криминальной обстановки.

«Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку», - сообщил Илья Смирнов.

Также представитель ЦБ добавил, что использование б/у запчастей – это вопрос безопасности. Зачастую у старых деталей низкое качество, которое влияет на характеристики автомобиля. Замена запчастей может стать причиной ДТП.

Поэтому Центробанк предлагает создать методику оценки качества б/у запчастей и систему контроля за их использованием.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Ведение бизнеса

    Модульбанк и PIR-COFFEE запускают конкурс на лучшую концепцию кофейни

    PIR-COFFEE и проект CafeStore от Модульбанка впервые проводят открытый конкурс на лучшую концепцию кофейни. Победитель получит от CafeStore 500 тысяч рублей на воплощение своей идеи — на оборудование, обучение персонала и необходимые расходники. 

    17
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    IT-компании

    Трудоустройство в Сербии для IT-специалистов: преимущества и возможности

    Сербия стала привлекательным местом для IT-специалистов, предлагая множество перспектив и преимуществ. В стране функционирует значительное количество филиалов западных компаний, таких как NCR, Microsoft и Asus, а также имеется возможность работать в европейских компаниях или с командами, говорящими на русском языке.

    Трудоустройство в Сербии для IT-специалистов: преимущества и возможности
    1
    27
    Логотип Клерк
    Клерк

    Требования из ФНС: как ответить, чтобы не получить штраф

    Ситуация: пришло требование, пояснение или вызов на комиссию. Что делать? Сжигать документы? Увольняться и запираться на самоизоляцию? Не все так плохо. Рассказываем, как действовать, чтобы не было проблем.

    Требования из ФНС: как ответить, чтобы не получить штраф
    139
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Жилищное законодательство

    Можно не платить ЖКУ за пустующую квартиру? Как сэкономить на платежах

    Может ли собственник не оплачивать коммунальные услуги за пустующую квартиру? И на каких услугах ЖКХ можно сэкономить.

    Можно не платить ЖКУ за пустующую квартиру? Как сэкономить на платежах
    70
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru

    Психически нездоровый сосед. Что делать если рядом живет сосед, у которого «поехала крыша»

    Скорее всего, у всех в доме или дворе есть сосед, у которого «поехала крыша». Если такие люди нарушают нормы общественного порядка, то для окружающих, взаимодействие с ними превращается в проблему. Что можно сделать с психически нездоровым человеком, если он не согласен, что он психически нездоровый?

    Психически нездоровый сосед. Что делать если рядом живет сосед, у которого «поехала крыша»
    1
    61
    Логотип Делис Архив
    Делис Архив
    ЭДО в кадровом учете

    Сотрудники массово переносят отпуска: как поможет электронный архив и дистанционное хранение

    В связи закрытием авианаправлений, ужесточением визового режима и отменой туристического въезда в ряд европейских стран, сотрудники переносят согласованные отпуска. В летний сезон это явление рискует стать массовым. Как навести порядок в кадровых документах, и почему при наличии электронного архива это сделать проще.

    Сотрудники массово переносят отпуска: как поможет электронный архив и дистанционное хранение
    80
    Логотип Александр42
    Александр42
    Ведение документооборота

    Передача дел от одного главного бухгалтера другому. На какие моменты обратить внимание

    Вопрос передачи документов от одного главного бухгалтера к другому встает при смене бухгалтера. Этот вопрос важен в целом для организации, для руководства, а также для правильности учета. Такая ситуация возникает хотя бы один раз у любого руководителя или бухгалтера. Для рядового бухгалтера этот вопрос принципиально не будет отличаться, он будет проще.

    Передача дел от одного главного бухгалтера другому. На какие моменты обратить внимание
    72
    Логотип ЗащитникБизнеса
    ЗащитникБизнеса
    Новости ФНС

    И вновь должная осмотрительность. Письмо ФНС со скрытым смыслом

    О возможных уголовных и финансовых последствиях при ненадлежащей степени осмотрительности. Налоговики выпустили новое письмо со скрытым смыслом.

    И вновь должная осмотрительность. Письмо ФНС со скрытым смыслом
    183
    Логотип Кира Групп
    Кира Групп
    Выбор системы налогообложения

    Налоги у ИП или ООО: как выбрать выгодную систему налогообложения

    Налоговая система России может показаться запутанной даже для опытных предпринимателей. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей (ИП) и организаций с ограниченной ответственностью (ООО). Выбор наиболее выгодной налоговой системы может существенно снизить налоговые обязательства компании или ИП.

    Налоги у ИП или ООО: как выбрать выгодную систему налогообложения
    1
    97
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление персоналом

    «Кого мне надо уволить, а кому сократить зарплату?» И чем ещё не должен заниматься финансовый директор

    Наверняка ты думаешь: «Сейчас найму финансового директора, он и в продажах разберётся, и с банками будет общаться, и всех руководителей возьмёт под контроль, и налоговой нос утрёт». Но мы сломаем красивую картинку «финдира-супергероя». Объясняем на пальцах, какими вопросами не занимается финдир для малого и среднего бизнеса.

    «Кого мне надо уволить, а кому сократить зарплату?» И чем ещё не должен заниматься финансовый директор
    1
    124
    Читать еще