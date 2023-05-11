С маркетплейсов потребуют сертификаты качества

Потребители должны быть уверены, что они покупают качественную продукцию. Эксперты считают, что такой подход поможет вытеснить с рынка нелегальные товары.

Маркетплейсы могут обязать предоставлять ссылки на сертификаты качества и декларации товаров. Об этом пишут «Известия».

Депутат Татьяна Буцкая внесет в нижнюю палату парламента законопроект, по которому маркетплейсы будут должны предъявлять легальные сертификаты качества на продаваемые товары.

«Мы предлагаем обязать онлайн-розницу делать ссылку на реестр Росаккредитации, который доступен в Сети», - сообщила Татьяна Буцкая.

Так потребители смогут убедиться, что перед ними легальный документ и оригинальный, безопасный товар.

Продавцы в розничных магазинах должны иметь сертификаты и декларации на часть потребительских товаров. Теперь те же самые правила хотят распространить и на онлайн-торговлю.

Минэкономразвития считает, что проблема безопасности электронной торговли требует системного решения. Предложение будут обсуждать с Росаккредитацией.

Роскачество предложило онлайн-продавцам создать систему автоматической проверки, чтобы все сертификаты и декларации были интегрированы с реестром Росаккредитации.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов уверен, что у крупные компании, которые торгуют на маркетплейсах, добровольно предоставляют все документы на товары. Информационные системы маркетплейса готовы к интеграции, а значит дополнительных трат не потребуется.