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Вклады

В РНКБ можно открыть счет и вклад в юанях

Минимальная сумма вклада – 10 тысяч юаней по ставке до 2% годовых. Банк предлагает бесплатное обслуживание счета.
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Клиенты банка РНКБ в Крыму могут завести текущий счет или депозит в китайских юанях. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя правления банка Николая Билана.

«С учетом динамичного развития российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в сфере экономики, возможность открывать вклады и счета в юанях станет отличной альтернативой депозитам в других иностранных валютах», - сообщил Николай Билан.

По вкладу «Максимальный» ставка для депозитов в юанях составит до 2% годовых. Услуга доступна в отделении банка или через интернет-банкинг.

Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. юаней. Хранить средства можно от трех месяцев до пяти лет.

Обслуживание счета бесплатное, а срок его действия не ограничен.

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