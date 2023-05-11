Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Поиск работы бухгалтеров

📌 «Клерк» нашел бухгалтерам работу: дайджест вакансий

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
39

Каких специалистов ищут сегодня:

Следить за вакансиями удобно на сайте в разделе Клерк.Работа или в телеграм-канале Бух.Джоб

Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    📌 «Клерк» нашел бухгалтерам работу: дайджест вакансий

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    39
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Самые важные разъяснения Минфина и ФНС, сверка расчетов и допросы в налоговой, расчеты с работниками и взносы ИП. Журнал «Клерк.Премиум» № 16/2023

    ЕНС бухгалтерам уже снится в кошмарах, личный кабинет не работает, обещанных сведений об остатке денег на налоговом счете нет и в помине. Какие разъяснения дают контролирующие ведомства? Как свериться с ФНС? Как правильно перечислить налоги и взносы? Как отвечать на требования и пройти допрос в налоговой? Эти вопросы волнуют каждого бухгалтера. Устали часами искать в интернете ответы? На помощь спешит Клерк.Премиум.

    Самые важные разъяснения Минфина и ФНС, сверка расчетов и допросы в налоговой, расчеты с работниками и взносы ИП. Журнал «Клерк.Премиум» № 16/2023
    88
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Ведение бизнеса

    Модульбанк и PIR-COFFEE запускают конкурс на лучшую концепцию кофейни

    PIR-COFFEE и проект CafeStore от Модульбанка впервые проводят открытый конкурс на лучшую концепцию кофейни. Победитель получит от CafeStore 500 тысяч рублей на воплощение своей идеи — на оборудование, обучение персонала и необходимые расходники. 

    49
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    IT-компании

    Трудоустройство в Сербии для IT-специалистов: преимущества и возможности

    Сербия стала привлекательным местом для IT-специалистов, предлагая множество перспектив и преимуществ. В стране функционирует значительное количество филиалов западных компаний, таких как NCR, Microsoft и Asus, а также имеется возможность работать в европейских компаниях или с командами, говорящими на русском языке.

    Трудоустройство в Сербии для IT-специалистов: преимущества и возможности
    1
    65
    Логотип Клерк
    Клерк

    Требования из ФНС: как ответить, чтобы не получить штраф

    Ситуация: пришло требование, пояснение или вызов на комиссию. Что делать? Сжигать документы? Увольняться и запираться на самоизоляцию? Не все так плохо. Рассказываем, как действовать, чтобы не было проблем.

    Требования из ФНС: как ответить, чтобы не получить штраф
    249
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Жилищное законодательство

    Можно не платить ЖКУ за пустующую квартиру? Как сэкономить на платежах

    Может ли собственник не оплачивать коммунальные услуги за пустующую квартиру? И на каких услугах ЖКХ можно сэкономить.

    Можно не платить ЖКУ за пустующую квартиру? Как сэкономить на платежах
    177
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru

    Психически нездоровый сосед. Что делать если рядом живет сосед, у которого «поехала крыша»

    Скорее всего, у всех в доме или дворе есть сосед, у которого «поехала крыша». Если такие люди нарушают нормы общественного порядка, то для окружающих, взаимодействие с ними превращается в проблему. Что можно сделать с психически нездоровым человеком, если он не согласен, что он психически нездоровый?

    Психически нездоровый сосед. Что делать если рядом живет сосед, у которого «поехала крыша»
    2
    168
    Логотип Делис Архив
    Делис Архив
    ЭДО в кадровом учете

    Сотрудники массово переносят отпуска: как поможет электронный архив и дистанционное хранение

    В связи закрытием авианаправлений, ужесточением визового режима и отменой туристического въезда в ряд европейских стран, сотрудники переносят согласованные отпуска. В летний сезон это явление рискует стать массовым. Как навести порядок в кадровых документах, и почему при наличии электронного архива это сделать проще.

    Сотрудники массово переносят отпуска: как поможет электронный архив и дистанционное хранение
    133
    Логотип Александр42
    Александр42
    Ведение документооборота

    Передача дел от одного главного бухгалтера другому. На какие моменты обратить внимание

    Вопрос передачи документов от одного главного бухгалтера к другому встает при смене бухгалтера. Этот вопрос важен в целом для организации, для руководства, а также для правильности учета. Такая ситуация возникает хотя бы один раз у любого руководителя или бухгалтера. Для рядового бухгалтера этот вопрос принципиально не будет отличаться, он будет проще.

    Передача дел от одного главного бухгалтера другому. На какие моменты обратить внимание
    131
    Читать еще