📌 «Клерк» нашел бухгалтерам работу: дайджест вакансий

Психически нездоровый сосед. Что делать если рядом живет сосед, у которого «поехала крыша»

Скорее всего, у всех в доме или дворе есть сосед, у которого «поехала крыша». Если такие люди нарушают нормы общественного порядка, то для окружающих, взаимодействие с ними превращается в проблему. Что можно сделать с психически нездоровым человеком, если он не согласен, что он психически нездоровый?