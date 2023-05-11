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Бухгалтеры

😯Бухгалтеров считают самыми «вредными» коллегами. А кого такими считают сами бухгалтеры?

Мы категорически не согласны, но сложнее всего, судя по исследованию, россиянам дается общение по рабочим вопросам с бухгалтерами — так считают 7% работающих мужчин и 7% женщин.
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Исследование провели эксперты сервиса SuperJob. Они выясняли, с кем сотрудникам других специальностей сложнее всего общаться на работе.

5% опрошенных испытывают трудности в коммуникации с программистами. По 4% респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности, по 3% считают «вредными» коллегами юристов, рабочих и экономистов. Столько же россиян с трудом общаются с коллегами — представителями своих профессий (3%).

С менеджерами по продажам сложно общаться 2% опрошенных, с менеджерами по персоналу и офис-менеджерами — по 1%.

Впрочем, 29% опрошенных утверждают, что легко находят общий язык с представителями любых профессий.

Для каждого десятого сложности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги.

А 1 из 100 россиян сложно общаться практически со всеми.

Женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей: 33% против 25%.

Мы категорически не согласны с “вредностью” бухгалтеров: ну что за дискриминация такая?

Наши читатели из Сообщества профессиональных бухгалтеров это подтвердят: порой общаться сложно едва ли не с каждым вторым сотрудником в компании, а бухгалтеры это терпят. Присоединяйтесь к коллегам и расскажите, а кого считают сложными в вашей фирме?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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