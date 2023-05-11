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Общество

На частное жилье понадобятся проектные документы

Тем, кто занимается самостоятельным строительством жилья, придется нанимать специалистов для разработки и экспертизы проектов.
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Российский строительный союз (РСС) предложил Минстрою обязать граждан, которые занимаются самостоятельным строительством частного жилья, готовить проектную документацию. Об этом пишут «Известия».

Помимо проектных документов, будет нужно проводить негосударственную экспертизу проекта и независимый строительный надзор.

Разработка индивидуального проекта может составить 5-10% от полной стоимости строительства.

«Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС», - сообщил председатель комитета РСС Константин Пороцкий.

Пока что на рынке ИЖС нет требований к строительству и архитектурному облику домов.

Проектные документы позволят внести единообразие в индивидуальные жилые дома. Также потенциальным покупателям недвижимости, банкам и страховым компаниям будет сразу понятен предмет сделки.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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