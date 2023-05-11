На частное жилье понадобятся проектные документы

Тем, кто занимается самостоятельным строительством жилья, придется нанимать специалистов для разработки и экспертизы проектов.

Российский строительный союз (РСС) предложил Минстрою обязать граждан, которые занимаются самостоятельным строительством частного жилья, готовить проектную документацию. Об этом пишут «Известия».

Помимо проектных документов, будет нужно проводить негосударственную экспертизу проекта и независимый строительный надзор.

Разработка индивидуального проекта может составить 5-10% от полной стоимости строительства.

«Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС», - сообщил председатель комитета РСС Константин Пороцкий.

Пока что на рынке ИЖС нет требований к строительству и архитектурному облику домов.

Проектные документы позволят внести единообразие в индивидуальные жилые дома. Также потенциальным покупателям недвижимости, банкам и страховым компаниям будет сразу понятен предмет сделки.