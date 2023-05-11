Прогноз Центробанка: ВВП вырастет на 4,2%

К началу 2025 года ВВП выйдет на стабильный рост в диапазоне 1,5-2,5%.

Центробанк считает, что во втором квартале 2023 года ВВП вырастет на 4,2% после снижения в 2,3%. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике на сайте ЦБ.

К концу 2024 года ожидается восстановление экономики до уровня четвертого квартала 2021 года. Тогда же ВВП будет стабильно расти в диапазоне от 1,5% до 2,5%.

«Особенно заметно поддерживать выпуск будет спрос домохозяйств. Его восстановительный рост будет продолжаться весь год. Спрос государственного сектора также будет сохраняться высоким и поддержит инвестиционную активность», - сообщили в Центробанке.

Сдерживать рост ВВП будет импортная и экспортная деятельность, а также снижение частных инвестиций.

Компании будут с осторожностью пополнять запасы, поскольку большинство закупленных в 2022 году товаров остаются нераспроданными.

Ранее мы писали, что в стране переполнены склады с электроникой. Импортеры ввезли слишком много гаджетов, чтобы избежать дефицита.