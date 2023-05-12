Медикам, которые переедут работать в гарнизоны, выплатят до 2 млн рублей

Самую крупную единовременную компенсацию получат врачи, переехавшие на Дальний Восток, Крайний Север и в Арктическую зону.

С 2024 года медицинский персонал, который отправляется на работу в гарнизоны, будет получать единовременные компенсации. Это следует из постановления на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах для врачей, фельдшеров и медсестер. Размер компенсации будет зависеть от места расположения воинских частей.

Больше всего получат врачи, переехавшие в гарнизоны на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере и в Арктической зоне. Им выплатят 2 млн рублей. Фельдшеры и медсестры смогут получит 1 млн рублей.

Врачи, которые уехали работать в гарнизонные медсанчасти на удаленных и труднодоступных территориях, могут рассчитывать на 1,5 млн рублей, а младший медперсонал – на 750 тыс. рублей.

Единовременную выплату в размере 1 млн рублей получат доктора, прибывшие работать в воинские части вне населенных пунктов на других территориях. Там же фельдшеры и медсестры смогут получить компенсацию в размере 500 тыс. рублей.