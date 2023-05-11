😱 Российский сервис для автоматизации маркетинга Sendsay под DDOS-атакой

Сервис досят второй день, это значит, что невозможно сделать, например, почтовую рассылку клиентам.

Через Sendsay проходит до полутора миллиардов писем в месяц, сервисом пользуются такие крупные компании и банки, как Пятерочка, Детский мир, Ингосстрах, Альфа Банк, а также ведущие СМИ страны, в том числе и «Клерк»

На сайте Sendsay сейчас вот такая плашка с предупреждением:

Наш специалист попросил уточнить, когда все заработает:

Про DDOS-атаки мы пишем в последнее время чуть ли не каждый день.

В конце апреля злоумышленники пытались атаковать «Клерк», потом досили сайты Актиона. В День Победы хакеры атаковали видеохостинг Rutube.

Продолжаются атаки на банки, выросло количество попыток «положить» работу сервисов страховых компаний.

Расскажите в комментариях, приходилось ли вашей компании сталкиваться с DDOS-атаками или попытками взлома, насколько большое внимание уделяет руководство защите данных?