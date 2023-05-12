Налоговая опоздала с решением о выездной проверке? Ничего страшного, проверяют дальше

С этим выводом, увы, согласны не только налоговые проверяющие, но и суды.

Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении требований компании в полном объёме (дело № А81-6516/2022, сейчас подана жалоба в ВС).

Налогоплательщик перенес все тяготы выездной налоговой проверки, нашел нарушения в порядке проведения и понадеялся, что результаты доначислений отменят.

Компания предоставила суду доказательства, что не получила решение о проведении проверки после его вынесения: сначала было требование о предоставлении документов. Решение получили позднее на бумаге – при личной явке в инспекцию.

Выходит, что спорить по таким пустякам с налоговиками бесполезно? Если хотите реально обезопасить свою компанию от любых налоговых проверок, то курс Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля создан именно для вас.

Научим законным способам противостоять давлению налоговиков и не доводить до уголовной и субсидиарной ответственности. Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов, которое регистрируется в реестре Рособрнадзора.

Выбирайте удобный для старта онлайн-поток и готовьте свои вопросы: в конце обучения будет онлайн-встреча с преподавателем.