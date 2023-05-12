Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Повышение квалификации для бухгалтеров

Налоговая опоздала с решением о выездной проверке? Ничего страшного, проверяют дальше

С этим выводом, увы, согласны не только налоговые проверяющие, но и суды.
20

Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении требований компании в полном объёме (дело № А81-6516/2022, сейчас подана жалоба в ВС).

Налогоплательщик перенес все тяготы выездной налоговой проверки, нашел нарушения в порядке проведения и понадеялся, что результаты доначислений отменят.

Компания предоставила суду доказательства, что не получила решение о проведении проверки после его вынесения: сначала было требование о предоставлении документов. Решение получили позднее на бумаге – при личной явке в инспекцию.

Выходит, что спорить по таким пустякам с налоговиками бесполезно? Если хотите реально обезопасить свою компанию от любых налоговых проверок, то курс Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля создан именно для вас.

Научим законным способам противостоять давлению налоговиков и не доводить до уголовной и субсидиарной ответственности. Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов, которое регистрируется в реестре Рособрнадзора.

Выбирайте удобный для старта онлайн-поток и готовьте свои вопросы: в конце обучения будет онлайн-встреча с преподавателем.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    10
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Регистрация и ликвидация бизнеса

    Организационно-правовые формы бизнеса. Какая выгоднее: ООО, ИП или самозанятость

    Организационно-правовые формы бизнеса: какая выгоднее, ООО, ИП или самозанятость? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить ОПФ, рассмотреть их преимущества и недостатки. Но и этого мало, ведь каждый предприниматель преследует свои цели, отличаются направления деятельности и масштабы бизнеса.

    Организационно-правовые формы бизнеса. Какая выгоднее: ООО, ИП или самозанятость
    12
    Логотип lubezniy
    lubezniy
    Электронные подписи

    Продление КЭП личным визитом в налоговую. Рассказ от первого лица

    Информация для тех, кто по какой-то причине не успел продлить КЭП удалённо и не знает, что теперь делать. Может быть полезно и для тех, кто впервые получает КЭП в ИФНС или по какой-то причине меняет КЭП не удалённо.

    Продление КЭП личным визитом в налоговую. Рассказ от первого лица
    49
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Налоговые проверки

    Дополнительные мероприятия налогового контроля

    Иногда складывается ситуация, когда ИФНС пришла к вам с проверкой, провела ее — но для того, чтобы вынести решение о привлечении к ответственности собранной информации не хватило. Или налогоплательщик с возражениями представил сведения, которые нужно проверить. В этом случае налоговики проводят дополнительные мероприятия налогового контроля.

    Дополнительные мероприятия налогового контроля
    17
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Информация об отказе от упрощенного гражданства Сербии для Россиян может быть ложной. Следите за официальными новостями

    Дезинформация множится, как снежный ком. Telegram-каналы: новостные и о релокации — клонируют сообщения с формулировкой «Сербия отложила планы по упрощению процедуры получения гражданства иностранцам после того, как Евросоюз пригрозил…» Доверяйте только официальным источникам.

    19
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Отпуска

    За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать

    Любой сотрудник может взять отгул! Главное, сделать это заблаговременно — у разных компаний на этот счёт свои правила. В каких случаях работодатель не сможет отказать в дополнительно отдыхе, читайте в этой статье.

    За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать
    100
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Что такое целевой результат задачи? И для чего он нужен?

    В предыдущей статье я уже рассказал, что целевой результат задачи должен определяться как ответ на вопрос: что получим в результате выполнения задачи? Давайте разберёмся с этим атрибутом более подробно. Изучим, что такое целевой результат задачи.

    Что такое целевой результат задачи? И для чего он нужен?
    54
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    ЭДО

    Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу

    С 1 сентября 2023 года для бизнеса  станет обязательным применение машиночитаемых доверенностей. Что из себя представляет этот документ, и как совершить органичный переход на новый порядок обмена электронными документами.

    Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу
    239
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Малый и средний бизнес

    Что делать малому бизнесу с ЕНС? Допилить и решить проблемы

    Вопросы к ЕНС никуда не уходят, их становится только больше. Пока вносятся законопроекты, направленные на решение частных недоработок системы ЕНП, малый бизнес со своими проблемами остается в стороне.

    Что делать малому бизнесу с ЕНС? Допилить и решить проблемы
    227
    Логотип Anastasia.buhcentr
    Anastasia.buhcentr
    Управление персоналом

    Что делать, чтобы найм бухгалтера не превращался в казино. Личный опыт

    История о том, как моя (уже бывшая) сотрудница, из самых лучших побуждений взяла и накрутила НДС в два раза. Не со зла, не из вредности, а наоборот — с благими намерениями. В итоге — навредила и бизнесу, и себе. Бухгалтер хотела как лучше, а получилось...

    Что делать, чтобы найм бухгалтера не превращался в казино. Личный опыт
    2
    276
    Читать еще