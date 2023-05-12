❓Можно ли в одном договоре применять одновременно неустойку и штраф

Только суд смог ответить, правомерно ли применение сразу всех видов наказаний. По этому поводу сформировано Определение № 308-ЭС21-16199 из последней опубликованной судебной практики.

За нарушение условий договора был предусмотрен фиксированный размер штрафа и неустойка в соответствии со статьей 395 ГК РФ в размере 0,05% за день неуплаты.

Первые суды решили, что была применена двойная мера ответственности (штраф и пени) за одно и то же правонарушение ответчика, что является недопустимым.

Спустя ещё некоторое количество судов выяснилось, что сочетание двух способов определения общего размера неустойки не свидетельствует о применении двух различных видов ответственности за одно нарушение и не противоречит закону.

Поэтому в договоре может быть и штраф, и неустойка. Но лучше до суда не доводить, а оформлять неоспоримые договора.

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