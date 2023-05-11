Если в декларации по УСН за год есть ошибка, то сначала доплатите, а потом сдавайте уточненку

Речь о ситуациях, когда из-за ошибки налог заплатили меньше, чем надо.

Ситуацией поделились в «Красном уголке бухгалтера»:

«Подала декларацию по УСН за 2022год с ошибками. Как подать новую? Как уточнённую? И что ждать-штраф и пени, т.к. надо доплатить?», пишет наша читательница.

В таком случае коллеги советуют действовать пошагово.

Сначала доплатить сумму налога и пени.

Потом подать налоговикам уточненную декларацию с № корректировки 1. Если все будет уплачено верно и в уточненке не будет ошибок, вы справились :)

Но это, конечно, не критическая ситуация: бывают на упрощенке истории куда сложнее (несмотря на название этого режима налогообложения).

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