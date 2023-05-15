Разработчикам IT-программ дадут больше льготных кредитов

Теперь IT-компании смогут взять льготные кредиты, даже если они не пользовались налоговыми преференциями и правом на пониженные страховые взносы.

Правительство расширяет программу поддержки разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Теперь льготный кредит на новые проекты со ставкой 3% годовых смогут взять аккредитованные компании, которые ранее не пользовались налоговыми льготами и правом на пониженные взносы.

До этого момента эти условия были обязательными.

Напомним, что IT-компании должны подтвердить аккредитацию до 1 июня 2023 года. Иначе к ним придут с проверкой.