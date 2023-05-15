VK увеличил квартальную выручку почти на 40%. Отчиталась компания при этом не по МСФО

Выручка компании достигла 27,3 млрд рублей. Больше всего VK заработал на онлайн-рекламе. Однако о своей долговой нагрузке организация не сообщила.

Компания VK опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Выручка VK увеличилась на 39,5% год к году до 27,3 млрд рублей.

Таких показателей удалось достичь за счет роста на 67% онлайн-рекламы, доход от которой составил 16,3 млрд рублей.

На сегмент социальных сетей и контентных сервисов пришлось 21,5 млрд руб. выручки. Этот показатель вырос на 46,7% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Отметим, что VK предоставила отчетность не по стандартам МСФО, как делала это раньше. В пресс-релизе ничего не сказано о долговой нагрузке организации.

«Вероятно, компании предстоят масштабные капитальные вложения по развитию сети дата-центров для поддержки развития сервисов», - сообщил «Коммерсанту» инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин.

В 2022 году компания VK привлекла в четыре раза больше заемных средств, их размер достиг 82,2 млрд рублей.