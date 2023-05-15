Сбербанк открыл первый офис в Севастополе

В середине лета в Севастополе появится специальный офис для обслуживания предпринимателей.

15 мая 2023 года Сбер открыл первое отделение в Севастополе для предоставления услуг физическим и юридическим лицам. Об этом пишет «РБК».

В офисе есть «окно», которое работает круглосуточно.

«Мы ощутили, насколько востребованы сервисы Сбера на полуострове. За первые дни работы офиса в Ялте, несмотря на праздники, было проведено более 1,5 тыс. операций», - сообщил глава Юго-Западного направления Сбербанка Анатолий Песенников.

В июле 2023 года Сбербанк планирует открыть в Севастополе еще один специальный офис. Он будет обслуживать только юридических лиц.

6 мая 2023 года в Крыму открылось первое отделение Сбербанка. Уже сейчас на полуострове работает около 30 банкоматов, а к началу сезона отпусков их число увеличат до 80.