⚡️ФНС арестовала счета счета Дома моды Валентина Юдашкина

По информации Mash, причина блокировки счетов — неуплата налогов на миллионы рублей.
Компания Юдашкина якобы не отчиталась за весь 2022 год.
Мы проверили компанию через сервис ФНС, и вот что он нам показал:
Пока неясно, чем закончится история: подробностей о суммах и самой отчетности Дома моды Юдашкина нет.
Знаменитый модельер умер 2 мая 2023 года. Ему было 59 лет. По информации из открытых источников, никто из семьи Юдашкина напрямую компанией не владеет.
Брендовый магазин модельера находится на Кутузовском проспекте и продолжает работать.
Комментарии3
Ольга ВоробьеваГлавный бухгалтер
Слов нет...
а смысл был проверять, когда отчетность не сдана...
печально, что его дом никому не был нужен, даже работающей там дочери и прочим членам семьи...
Кликбейт какой-то. Зачем ИНН в новости закрасили? В их бизнесе много юр. лиц.
Мэш пишет про некий ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" - хотя ликвидировано ещё в 06 году.
Не сложно найти ООО "Дом Моды Юдашкин" с долгами по уплатам ещё с 2015 года, с долгами по отчётности за 2022. Не сложно найти и ОАО, которое является учредителем, у которого всё хорошо.
А что их формально должно остановить? Сами же пишете