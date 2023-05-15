⚡️ФНС арестовала счета счета Дома моды Валентина Юдашкина

Сам модельер умер почти две недели назад, но налоговиков это не остановило. Причина ареста — налоговые долги.

По информации Mash, причина блокировки счетов — неуплата налогов на миллионы рублей.

Компания Юдашкина якобы не отчиталась за весь 2022 год.

Мы проверили компанию через сервис ФНС, и вот что он нам показал:

Пока неясно, чем закончится история: подробностей о суммах и самой отчетности Дома моды Юдашкина нет.

Знаменитый модельер умер 2 мая 2023 года. Ему было 59 лет. По информации из открытых источников, никто из семьи Юдашкина напрямую компанией не владеет.

Брендовый магазин модельера находится на Кутузовском проспекте и продолжает работать.