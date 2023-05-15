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Блокировка счетов налоговой инспекцией

⚡️ФНС арестовала счета счета Дома моды Валентина Юдашкина

Сам модельер умер почти две недели назад, но налоговиков это не остановило. Причина ареста — налоговые долги.
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⚡️ФНС арестовала счета счета Дома моды Валентина Юдашкина

По информации Mash, причина блокировки счетов — неуплата налогов на миллионы рублей.

Компания Юдашкина якобы не отчиталась за весь 2022 год.

Мы проверили компанию через сервис ФНС, и вот что он нам показал:

Пока неясно, чем закончится история: подробностей о суммах и самой отчетности Дома моды Юдашкина нет.

Знаменитый модельер умер 2 мая 2023 года. Ему было 59 лет. По информации из открытых источников, никто из семьи Юдашкина напрямую компанией не владеет.

Брендовый магазин модельера находится на Кутузовском проспекте и продолжает работать.

Комментарии

3
  • Логотип Ольга Геннадиевна
    Ольга Геннадиевна 1 час назад

    Ольга ВоробьеваГлавный бухгалтер

    Слов нет... 

  • Логотип Мирам
    Мирам 36 минут назад

    а смысл был проверять, когда отчетность не сдана...

    печально, что его дом никому не был нужен, даже работающей там дочери и прочим членам семьи...

  • Логотип rcnrcn
    rcnrcn 32 минуты назад

    Кликбейт какой-то. Зачем ИНН в новости закрасили? В их бизнесе много юр. лиц.

    Мэш пишет про некий ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" - хотя ликвидировано ещё в 06 году.

    Не сложно найти ООО "Дом Моды Юдашкин" с долгами по уплатам ещё с 2015 года, с долгами по отчётности за 2022. Не сложно найти и ОАО, которое является учредителем, у которого всё хорошо.

    Сам модельер умер почти две недели назад, но налоговиков это не остановило

    А что их формально должно остановить? Сами же пишете

    По информации из открытых источников, никто из семьи Юдашкина напрямую компанией не владеет.

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