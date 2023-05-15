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IT-компании

Telegram и Facebook выплатили все штрафы по исполнительным производствам

Компании оштрафовали за отказ удалить запрещенный в стране контент. В совокупности они заплатили больше 2 млрд рублей.
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Социальная сеть Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и мессенджер Telegram погасили все административные штрафы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

«Также могу заверить, что службой проводится работа по принудительному взысканию штрафов, вынесенных в отношении международных компаний за нарушение российского законодательства», - сообщил Дмитрий Аристов.

В конце 2021 года суд наложил на компанию Meta оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей за отказ удалять запрещенный контент. Затем Роскомнадзор заблокировал социальные сети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании.

В августе 2022 года на мессенджер Telegram составили протокол об административном правонарушении за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Мессенджер оштрафовали на 4 млн рублей.

Комментарии

3
  • Логотип Вера Ревина
    Вера Ревина 1 час назад

    Клерк.Ру

    но подождите, а разве можно брать деньги у экстремистов?

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 час назад

      Можно. :)

  • Логотип African
    African 20 минут назад

    Нужно даже

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